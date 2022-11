Preisgekrönter "Zivi"

Marcel Simma aus Egg wurde in Wien als Zivildiener des Jahres ausgezeichnet.

Er ist selbstständiger IT-Unternehmer, studiert an der Wirtschaftsuniversität in Wien und ist Zivildiener des Jahres 2022. Marcel Simma, der die Bewohner und Tagesgäste des Seniorenheims Wolfurt unterstützte, wurde in dieser Woche von Staatssekretärin für Jugend und Zivildienst, Claudia Plakolm, beim Wettbewerb „Zivildiener des Jahres“ als Bundessieger ausgezeichnet. „Vielen ist gar nicht bewusst ist, was unsere Zivis leisten. Deshalb wollen wir auch jenen eine besondere Wertschätzung ausdrücken, die sich über das Maß ins Zeug legen“, fand Plakolm im Rahmen der feierlichen Gala in Wien lobende Worte.

"Besonderer Moment für mich"



Der 21-jährige Bregenzerwälder brachte durch sein besonderes Engagement während seines Zivildienstes jede Menge Freude in die Herzen der Seniorenheimbewohner in Wolfurt. Die soziale Ader liegt bei Marcel Simma, wie er sagt, in der Familie. „Schon meine Eltern haben wir vorgelebt, dass man anderen Menschen helfen soll“, erzählt der frisch gekürte Preisträger. Die Zeit im Seniorenheim in Wolfurt beschreibt er als „sehr erfüllend“. Als einziges Haus in Vorarlberg wird im Seniorenheim in Wolfurt das psychobiografische Pflegemodell nach Böhm eingesetzt. „Dabei geht es darum die Lebensbiografie des Bewohners in seinen Alltag einzubauen“, erklärt Simma, der viele eigene Ideen miteinbrachte. So dufte etwa ein ehemaliger Postler an der Seite von Marcel Simma, der sich als Nikolaus verkleidete, Geschenke an die Bewohner überreichen. „Er war voll in seinem Element, das war ein besonderer Moment für mich“, erinnert sich der Student.