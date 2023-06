Preisgekrönte Bilder junger Talente

Großes Interesse an der Ausstellung anlässlich des 53. Raiffeisen-Jugendwettbewerbes.

Das übergeordnete Motto des diesjährigen Malwettbewerbes der Raiffeisenbanken lautete „WIR – Was macht Zusammenhalt aus“. Ein Thema, das die Schülerinnen und Schüler sichtlich ansprach und berührte. Im Schulsprengel Egg zählt dieser Wettbewerb, der über die Region hinaus auch auf Landes- und Bundesebene sowie auch auf der europäischen Bühne präsent ist, alle zwei Jahre zu einem wichtigen Teil des kreativen Gestaltens in den einzelnen Schulen. Nahezu alle Schülerinnen und Schüler der Mittelwälder Volksschulen, der Mittelschule und des Bundesoberstufenrealgymnasiums ließen ihren Gedanken über diesen Themenkomplex freien Lauf und brachten ihre Ideen gekonnt und vielfältig zu Papier.

„Die Ausstellung ist auch heuer wieder von hoher Qualität und die landesweiten Erfolge unserer Schülerinnen und Schüler sind absolut beachtenswert“, freute sich Bankvorstand Karl Heinz Rusch über die rund 100 präsentierten Bilder. „Es ist bemerkenswert, wie vielfältig die Zugänge zu Solidarität, Zusammenhalt und gelebtes Miteinander sind.“ Besonders hervorgehoben wurden von der Vernissage-Rednerin Maria Meusburger-Bereuter sowie Koordinatorin Elfriede Vögel die prämierten Werke auf Landes- und Bundesebene. Herausragend dabei waren etwa die fünf Landessieger in den unterschiedlichen Altersstufen: Oskar Schneider (VS Egg), Theodor Fuchs (MS Egg), Lena-Katharina Bischof (BORG), Elena Schmidinger (BORG) und Lilli Zucali (BORG) durften sich über Gutscheine und Urkunden freuen. Letztere erhielt zudem für den dritten Platz bei der Bundesprämierung einen Sonderapplaus. Die Ausstellung in der Bankstelle Egg der Raiffeisenbank Mittelbregenzerwald ist täglich während der Öffnungszeiten bis zum Ferienanfang zugänglich.