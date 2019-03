Preise für Häuser in Vorarlberg um 16 Prozent gestiegen

Preise für Häuser und Wohnungen in Österreich sind im vergangenen Jahr erheblich gestiegen. Die größte Zunahme der Häuserpreise gab es in Vorarlberg.

Die größte Zunahme der Häuserpreise gab es in Vorarlberg mit 16,2 Prozent , gefolgt von Wien mit 10,8 Prozent und der Steiermark mit 7,7 Prozent. In Tirol (+5,9 Prozent), Niederösterreich (+4,9 Prozent), Salzburg und im Burgenland (jeweils +3,2 Prozent) fiel der Preisanstieg weniger stark aus, in Oberösterreich lag er mit 1,4 Prozent unter der allgemeinen Inflation und in Kärnten sank das Preisniveau für Häuser sogar um 1 Prozent.

Auch Wohungspreise stark gestiegen

Wohnungen haben sich im Bundesland Salzburg mit +10,1 Prozent am stärksten verteuert. Kräftig zugelegt haben die Wohnungspreise auch in Tirol (+9,5 Prozent) und Vorarlberg (+9,0 Prozent). Am moderatesten waren die Preiserhöhungen in Kärnten (+3,1 Prozent), Niederösterreich (+3,8 Prozent) und Oberösterreich (+5,6 Prozent). In den Großstädten verteuerten sich die Wohnungen am stärksten in Linz (+8,7 Prozent) und in Innsbruck (+7,1 Prozent). In Wien legte der Index um 6,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu, in Graz um 5,7 Prozent.