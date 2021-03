Preisänderungsklausel: Kunden bekommen Geld zurück

Zahlreiche Vorarlberger bekommen ihre Strom- und Gastkosten zurückerstattet. Die Illwerke vkw und der Verein für Konsumenteninformation (VKI) haben sich darauf geeinigt.

Kunden des Vorarlberger Illwerke/vkw-Konzerns erhalten aufgrund einer ungesetzlichen Preisänderungsklausel eine Refundierung. Darauf haben sich die Illwerke/vkw AG und der Verein für Konsumenteninformation (VKI) geeinigt. Betroffene Haushalte mit einem durchschnittlichen Energieverbrauch könnten in der Regel mit einer Kompensation von 41 Euro bei Strom bzw. 52 Euro bei Gas rechnen, teilte der VKI am Montag mit.

Basis für die Refundierung ist ein Urteil des Obersten Gerichtshofs (OGH), der im Herbst 2019 eine branchenübliche Preisanpassungsklausel der EVN Energievertrieb GmbH & Co KG für unzulässig erklärt hatte. Die Illwerke vkw AG verwendete die Klausel, die theoretisch Preiserhöhungen ohne Obergrenze ermöglichte, in vergleichbarer Form. Mit der Entscheidung des OGH sei aber die Grundlage für vergangene Preiserhöhungen weggefallen, so der VKI. Infrage gestellt war damit die Preiserhöhung vom 1. Jänner 2019 für Strom und Gas.