Präsident Biden trifft Witwe und Tochter des verstorbenen Alexej Nawalny

US-Präsident Joe Biden hat nach dem Tod des Kremlgegners Alexej Nawalny dessen Frau und Tochter in Kalifornien getroffen.

Biden veröffentlichte am Donnerstag Bilder von dem Treffen mit Julia Nawalnaja und der 23 Jahre alten Tochter Darja auf X, vormals Twitter. Er schrieb dazu, Nawalnys Vermächtnis werde durch die beiden und die "unzähligen Menschen in ganz Russland, die für Demokratie und Menschenrechte kämpfen, weiterleben".

Der Austausch fand in einem Hotel in San Francisco statt. Das Treffen bot Gelegenheit, den persönlichen Mut und das Engagement der Nawalnys für politische Veränderungen zu würdigen.

Internationale Reaktionen und Sanktionen

Die USA wollen als Reaktion auf den Tod des russischen Oppositionspolitikers und auf den seit zwei Jahren andauernden russischen Angriffskrieg in der Ukraine am Freitag neue Sanktionen gegen Russland bekannt geben. Es handle sich um ein "umfangreiches Sanktionspaket", kündigte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates der USA, John Kirby, an. Biden habe sein Vorhaben bei dem Treffen mit der Witwe und der Tochter Nawalnys bekräftigt, hieß es. Diese Sanktionen, die größten seit dem Beginn des Konflikts in der Ukraine, richten sich gegenüber 500 Personen und Institutionen, die mit der russischen Regierung in Verbindung stehen.