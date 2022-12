Präsident von Au/Berneck wird neuer Gaißau Trainer

Oliver Bachmann folgt auf Bernhard Erkinger.

Mit Oliver Bachmann hat Landesligist SV Gaißau einen neuen Trainer für die 1. Kampfmannschaft. Der Übungsleiter war zuletzt in Au-Berneck Trainer der A-Junioren (höchste Spielklasse) und ist Inhaber der Uefa B-Lizenz, zusätzlich schließt er im März die Ausbildung zum Athletiktrainer ab. Zuvor war er von 2015-2019 als Präsident des FC Au-Berneck tätig, für die er wiederum auch jahrelang selbst die Schuhe schnürte in der ersten Mannschaft. Bachmann ist Jahrgang 1980 und hat somit in seinem doch noch jungen Alter, viel Erfahrung im Amateurfußball gesammelt, und ist Top motiviert gemeinsam die nächsten Steps zu machen.