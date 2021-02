Präsenzunterricht-Start: Warum einige Schüler trotzdem zu Hause bleiben

Seit Montag sind Vorarlbergs Schüler wieder im Präsenzunterricht. Doch nicht alle sind wieder an den Schulen - einige bleiben weiter zu Hause.

Am Montag konnten Vorarlbergs Schüler endlich wieder in die Schulen zurückkehren. Der Präsenzunterricht ist gestartet - doch nicht alle Kinder und Jugendlichen machen mit. "Rund 1,9 Prozent aller Pflichtschüler haben dem Test in der Schule nicht zugestimmt und können daher den Präsenzunterricht nicht besuchen", erklärt Elisabeth Mettaure-Stubler, Sprecherin der Bildungsdirektion Vorarlberg, auf VOL.AT-Anfrage. Die Gründe dafür sind unterschiedlich. So kommt es laut VOL.AT-Informationen etwa vor, dass die Eltern den Tests schlicht und einfach kritisch gegenüber stehen und sich weigern, ihre Kinder testen zu lassen.