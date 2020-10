Präsentation von 100 Jahre Fußballgeschichte in Rankweil

Von Edi Engler und Jürgen Sturn wurde auf 208 Seiten in Wort und Bild die Jubiläums-Festschrift von FC RW Rankweil zusammengestellt

RANKWEIL. Eigentlich wollte der Jubilar FC RW Rankweil die Festschrift 100 Jahre Fußballgeschichte in Rankweil vor einem gebührenden Rahmen im Rankweiler Vereinshaus präsentieren. Die weltweite Pandemie machte dem Traditionsverein aber einen großen Strich durch die Rechnung. Wir müssen uns leider auf ein Minimum zum Jubiläum beschränken“, so RW Rankweil Vorstandsmitglied Klaus Beiter. So wird die Chronik über die zehn Jahrzehnte Fußball in Rankweil im Rahmen einer Fotoausstellung mit einer Diashow am Samstag, 10. Oktober am Gründungstag von Rot-Weiß Rankweil im Sporthaus Gastra ab 9 Uhr bis 14 Uhr der Öffentlichkeit vorgestellt.

Vor achtzehn Monaten haben Ex-RW Rankweil Präsident Edi Engler und der ehemalige Spieler Jürgen Sturn damit begonnen, das Jubiläumsbuch zu dokumentieren und die Chronik auf den neuesten Stand zu bringen. Vorgesehen waren von der Geschichte des runden Leders in Rankweil nur 160 Seiten, aber mit Fortdauer in der Planung und Umsetzung sind letztendlich nun 208 Seiten in Wort und Bild entstanden. „Wir haben versucht chronologisch die wichtigsten Geschehnisse in dieser Festschrift unterzubringen. Von der bestehenden Chronik 60 Jahre Fußball in Rankweil wurden die letzten vier Jahrzehnte ergänzt. Viel Erfahrung durfte ich mit der engen Zusammenarbeit in früheren Jahren mit Herbert Griesmayr sammeln. Das war von großem Vorteil. RW liegt mir immer schon sehr am Herzen. Herbert hat viel Historisches von Rot-Weiß in seinem großen Archiv gehabt“, sagt Jubiläumsbuch Mitarbeiter Edi Engler. Viele Funktionen vom Präsident, Kassier, Schriftführer, Nachwuchsleiter und Trainer hat der ehemalige Gemeindepolitiker bei seinem Lieblingsklub schon ausgeführt. Für das Marketing der Festschrift war Peter Lampert verantwortlich. Eintausend Exemplare von 100 Jahre Fußballgeschichte in Rankweil werden zum Kauf von 28 Euro angeboten.

Eine große Hilfe für die Entstehung der großen Festschrift 100 Jahre Fußballgeschichte in Rankweil waren den beiden Hauptverantwortlichen Edi Engler und Jürgen Sturn vor allem die Landesbibliothek Vorarlberg, die handgeschriebene Chronik, das Vorarlberger Landesarchiv, das Archiv in der Marktgemeinde Rankweil, Chronist Herbert Griesmayr, alte Zeitzeugen wie Fredi Bartsch, Adalbert Gapp, Siegfried Grabher und Christian Rhomberg. Hobbyfotograf Luggi Knobel hat viele aktuelle Bilder vom Verein zur Verfügung gestellt.

Höhen und Tiefen

Viele Höhen und Tiefen prägten einhundert Jahre Fußball in Rankweil. RW Rankweil hat sich über die Grenzen hinaus einen großen Namen gemacht und gehört auf Landesebene im Amateurfußball zu den Topklubs. In den 50iger und 60iger Jahren spielte FC RW Rankweil in der zweithöchsten Spielklasse Österreichs. Der Klub leistete in Vorarlberg Pionierarbeit im Frauenfußball. In der Jubiläumsausgabe werden auch der Clubheim-Neubau, die Entstehung der Sportstätten in der Brisera und auf der Gastra, die großen internationalen Nachwuchsturniere der Schüler und Jugend in den 80iger Jahren, der Tribünenbau im Gastrastadion, alle mehrfachen Meistertitel in allen Altersstufen landesweit und der historische VFV Cupsieg im Jahr 2006 ausführlich dokumentiert und mit vielen Bildern einsehbar. Eine mehr als geglückte Festschrift 100 Jahre Fußball in Rankweil, die sich sehen lassen kann. VN-TK

