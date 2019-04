Präsentation der neuen Sportbilder von Luggi Knobel und Alex Rimpf

RANKWEIL/FELDKIRCH. Der fünffache Landesmeister in der künstlerischen Fotografie, Luggi Knobel aus Rankweil und der Feldkircher Alex Rimpf stellen vom Freitag, 3. Mai ab 19 Uhr bis Freitag, 5. Juli im Landeskonservatorium in Feldkirch ihre neuesten Bilder zum Thema Sport aus.

