„Prägende Jahrzehnte für ein Dorf“

In Alberschwende wurden drei verdiente Persönlichkeiten in die Pension verabschiedet.

Sich selbst auch nur noch wenige Wochen vor dem Ruhestand befindend hatte Bürgermeisterin Angelika Schwarzmann die Ehre, zu einem geselligen Dorfabend mit Musik, Gesang und Genuss in den Hermann-Gmeiner-Saal einzuladen. Grund dafür war die Verabschiedung von drei Persönlichkeiten, welche viele Jahrzehnte das Dorfleben in der Gemeinde prägten. Mit rührenden und auch heiteren Worten wurde zum einen Pfarrer Peter Mathei, der 28 Jahre als Pfarrer und Seelsorger in Alberschwende agierte, gedankt. Zum anderen wurden auch zwei renommierte Ärzte, „d´r Lüt- und d´r Veahdoktor“ wie das Gemeindeoberhaupt erklärte, würdevoll in die Pension begleitet: Doktor Guntram Hinteregger war nicht weniger als 40 Jahre lang als Gemeindearzt tätig und Tierarzt Dr. Erich Schwarzmann, seines Zeichens Ehemann der Bürgermeisterin, begleitete 34 Jahre lang fachkundig die Landwirte der Region sowie unzählige Haustierbesitzer. Für die Gemeinde sei es ein „Segen, dass beide Praxen bestens nachbesetzt werden konnten und somit weiterhin eine qualitative Betreuung für die Zukunft“ sichergestellt ist.