Powerplay ist der Pluspunkt der Wälder gegen Zell am See

Im zweiten Heimspiel in drei Tagen sollen für den EC Bregenzerwald erneut drei Punkte auf das Konto wandern.

Zu Beginn der Corona Pandemie vermeldete der Traditionsclub aus Zell am See den Rückzug aus der zweithöchsten österreichischen Spielklasse. Ein knappes Jahr später bemühte man sich, mit neu aufgestelltem Vorstand, erfolgreich um den Wiedereinstieg in die AlpsHL. Für dieses Unterfangen gingen die Pinzgauer im Sommer auf dem österreichischen Spielermarkt auf „Shoppingtour“ und konnte einige starke Transfers tätigen. Unter den Namen befinden sich gleich ein paar Spieler, die in den vergangenen Saisonen für die Wälder aufliefen.

Neben Matthias Tschrepitsch, der bereits für den Ausflug in die dritte Liga bei den Eisbären unter Vertrag stand, holte man Philip Putnik und Philipp Kreuzer, die mit dem ECB 2016 den INL Titel gewannen. Alleine aus dem letztjährigen Kader der Wälder sind Ex Kapitän Daniel Ban, Eigenbau Felix Zipperle, Jesper Åkerman, und Maximilian Egger von Vorarlberg nach Salzburg gewechselt. Auch Henrik Neubauer streift mittlerweile das blau-gelbe Trikot über und das mit Erfolg. Der Austro Schwede hält derzeit bei neun Toren, absoluter Spitzenwert in der Liga.

So waren es auch die Eisbären, die am Donnerstag als erstes Team, den Tabellenführer aus Jesenice innerhalb der regulären 60 Minuten niederringen konnten. Die restlichen Spiele waren bisher durchwachsen. Zwar konnten die Pinzgauer schon 39 Tore erzielen, fassten aber im Gegenzug 41 Gegentreffer aus. Wenig verwunderlich also, dass Zell am See sich diese Woche die Dienste von Goalie Max Zimmermann sicherte. Markus Juurikkala hat den Eisbären bereits zuvor einiges zugetraut: „Auf dem Papier hat Zell am See einen sehr konkurrenzfähigen Kader. Sie gehören meiner Meinung nach zu den Top Teams in der Liga und haben viele Spieler, die wir natürlich gut kennen. Wir freuen uns sehr auf diesen sehr interessanten Kräftevergleich, ich glaube die Fans auch.“