Postzusteller ließ Geldtasche liegen - 50-Jährige findet und behält sie

Geldstrafe für 50-Jährige, die Geldbörse mit 8500 Euro vor ihrem Haus gefunden und unterschlagen hat.

Ein Postzusteller hat am 30. April vor einem Haus in einer Gemeinde im Bezirk Feldkirch seine dienstliche Geldtasche mit 8500 Euro für Pensionsauszahlungen auf einem Holzpflock versehentlich liegenlassen. Die 50-jährige Angeklagte versteckte die Postgeldtasche in ihrem Haus in einem Safe. Die Frühpensionistin wollte das Geld nach eigenen Angaben behalten.