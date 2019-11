Postenschacher bei den Casinos: Das sagt Kickl

Herbert Kickl unterstützt einen Casinos-Untersuchungsausschuss, warnt aber zugleich auch vor diesem. Der FPÖ-Klubobmann gibt zudem seine Meinung zu Van der Bellen und Strache zum Besten.

Kickl zur Casinos Austria-Causa

Kickl zu einer weiteren Regierungsperiode Türkis- Blau

Kickl zu seinem Innenminister-Anspruch

Kickl über die Ablehnung des Bundespräsidenten

"Es soll mir erst einmal jemand erklären, warum das eigentlich so ist, dass der Bundespräsident ohne eine Erklärung abliefern zu müssen, irgendeine Person die von Seiten der Bevölkerung in einer Wahl eine Zustimmung bekommen hat - und gegen die strafrechtlich nichts vorliegt - ablehnen kann. Da gibt es ja nur ein Motiv: Der passt ihm ideologisch nicht ins Konzept. Der nächste kommt her und sagt: Du bis mir zu groß, du bist mir zu dick, du bist mir zu dünn, zu alt oder zu jung und dieses Willkür-Element will ich ausscheiden. Ich glaube, da ist noch etwas aus der Kaiserzeit übrig geblieben, das in einer Demokratie nichts verloren hat. Und die Debatte darüber muss zulässig sein."