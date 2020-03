Postämter wie gewohnt geöffnet – Mäßigung gefragt

Franz Mähr ist Vorsitzender der Landesgruppe Vorarlberg der Post AG und bittet Postkunden, sich zu mäßigen und nur bei unvermeidlichen Sendungen die Postfiliale aufzusuchen.

Eventuelle Beschränkungen in den kommenden Tagen

Aufgrund des hohen Kundenansturms am heutigen Montag überlegt mittlerweile auch die Post die Anzahl der Kunden innerhalb ihrer Lokalität zu begrenzen. Franz Mähr bittet alle Vorarlberger, ihre Postgänge aufs Nötige zu beschränken. „Ein Sack voller 1-Euro- und 50-Cent-Münzen zu wechseln oder ein Brieflos zu kaufen, ist momentan unnütz“, schildert Mähr ein miterlebtes Beispiel eines Kunden: „Wenn die Postler auch noch erkranken, ist die Post auch zu und damit ist niemandem geholfen“, so Mähr. Eine Überlegung aufgrund der „regelrechten Belagerung“, wie Mähr sie im Laufe des Tages in den verschiedenen Postfilialen miterlebt hat, wird in der Konsequenz enden, dass auch in deren Filialen eine Personenbeschränkung (maximal drei Personen) eingeführt wird.