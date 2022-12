Portugal zerlegt die Schweiz - Viertelfinale ist komplett

Beim 6:1-Erfolg der Portugiesen gegen die Eidgenossen war Goncalo Ramos mit drei Treffern der herausragende Akteur seiner Mannschaft.

Im Duell zwischen Portugal und der Schweiz ging es um das letzte Viertelfinalticket bei dieser Fußball Weltmeisterschaft.

Portugals Coach Santos sorgte vor Ankick für eine kleine Überraschung, denn Altstar Ronaldo musste zunächst auf der Bank Platz nehmen. Bei den Schweizern kehrte Yann Sommer nach überstandener Erkältung zurück zwischen die Pfosten.

Ramos trifft sehenswert

In der Anfangsviertelstunde ereignete sich nichts Nennenswerte, erst mit dem Führungstor der Portugiesen sollte die Partie dann Fahrt aufnehmen. Goncalo Ramos - der statt CR7 in der Startelf stand - kam im Strafraum an die Kugel, fackelte nicht lange und nagelte das Spielgerät unter die Latte - 1:0 (18.).

Nun wirkte Portugal beflügelt und legte in Minute 33 nach. Pepe kam am Fünfer nach einer Ecke relativ unbedrängt zum Kopfball und erhöhte für seine Mannschaft. Keeper Sommer war es aus Schweizer Sicht dann zu verdanken, dass man nicht bereits zur Pause aussichtslos im Rückstand lag. Denn der Gladbacher Schlussmann verhinderte mit einer Parade gegen Goncalo Ramos den dritten Gegentreffer. Von den Eidgenossen war offensiv recht wenig zu sehen, ein Freistoß von Shaqiri (30.) war die wohl beste Aktion der Yakin-Elf in den ersten 45 Minuten.

Doppelschlag zur Entscheidung

Sechs Minuten nach Wiederbeginn war es dann erneut Benfica-Angreifer Ramos, der auf 3:0 erhöhte. Dalot spielte von rechts in die Mitte und dort bezwang der 21jährige Sommer erneut. Vier Minuten später wurde es für die "Nati" dann noch bitterer. Guerreiro kam über die linke Seite nach vorne und jagte die Kugel ebenfalls ins Netz.

Auch wenn die Schweizer in Person von Akanji in Minute 58 verkürzen konnte, so war die Entscheidung in dieser Partie frühzeitig gefallen. Die Portugiesen stellten den alten Abstand nur neun Minuten später wieder her. Erneut war der Torschütze Goncalo Ramos, der wunderbar freigespielt wurde und Sommer zum dritten Mal an diesem Abend düpierte.

Für den dreifachen Torschützen war der Arbeitstag dann wenig später ebenso beendet, wie für einige weitere Stammkräfte der portugiesischen "Selecao", die bereits im Hinblick auf das kommende Viertelfinale einige Minuten mehr Erholung bekamen. Unter anderem war nun auch Ronaldo in die Partie gekommen, sehr zur Freude der Anhänger Portugals auf den Rängen.

Am Ausgang änderte dies alles nichts mehr, Portugal siegte am Ende auch in dieser Höhe verdient mit 6:1, Leao machte in der Nachspielzeit noch das halbe Dutzend voll. Während für die Eidgenossen die Wüsten-WM damit zu Ende ist, wartet auf den Europameister 2016 im Viertelfinale nun das Duell mit Überraschungsteam Marokko.

Ticker Portugal - Schweiz