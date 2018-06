Portugal und Spanien sorgen für erstes Highlight bei Fußball-WM

Spektakuläres iberisches Duell zwischen Portugal und Spanien endet mit einem 3:3-Remis. Die Spanier führten nach zweimaligem Rückstand bis kurz vor Schluss, ehe Ronaldo mit seinem dritten Treffer des Abends den Endstand besorgte.

Bereits am zweiten Tag der Fußball-WM kam es zum ersten Duell zweier hoch gehandelter Mannschaften, Europameister Portugal traf im iberischen Derby auf den Nachbarn Spanien. Beim Weltmeister von 2010 sitzt nach der kurzfristigen Entlassung von Julen Lopetegui bei diesem Turnier Ex-Real Madrid Akteur Fernando Hierro auf der Trainerbank.

Blitzstart von Portugal

Die Partie in Sochi begann dann auch gleich mit einem Paukenschlag. Ronaldo drang in der dritten Minute in den gegnerischen Strafraum ein, dort kam es zum Kontakt mit Real-Teamkollege Nacho, der italienische Unparteiische zögerte nicht und entschied sofort auf Strafstoß. Zu diesem Elfmeter trat der Kapitän des Europameisters natürlich selbst an und verwandelte diesen in souveräner Art und Weise zur frühen Führung für seine Mannschaft (4.).

Spanien erwacht

Die Spanier hatten sichtlich Mühe, in die Partie zu finden. Vom sonst so gepflegten Angriffsspiel war in den ersten 20 Minuten so gut wie nichts zu sehen. Portugal ließ in Minute 22 nach einem Konter die Chance aufs 2:0 aus und dies wurde prompt bestraft. Costa setzte sich in einem umstrittenen Zweikampf gegen Pepe durch, tanzte zwei weitere Gegenspieler aus und bewzang Patricio mit einem Schuss ins linke Eck zum 1:1-Ausgleich (23.). Nun waren auch die Spanier in diesem Spiel angekommen und nur zwei Minuten später verhinderte die Torumrandung die Führung für den früheren Weltmeister. Isco hämmerte die Kugel aus 20 Metern Richtung Gehäuse, der Ball ging an die Unterkante der Querlatte und sprang von dort auf die Torlinie. Kein Tor – wie auch die bei dieser WM eingesetzte Torlinientechnik bewies.

DeGea verteilt Geschenk

Nun hatten die Spanier klar das Kommando übernommen, die Angriffe liefen seit dem Ausgleichstreffer gewohnt flüssig und Portugal wurde in die eigene Hälfte gedrängt. Vor dem Pausenpfiff konnten sich Ronaldo & Co aber noch einmal befreien und der Real-Star kam aus zentraler Position zum Abschluss. Den unplatzierten Schuss ließ Keeper DeGea aber passieren und somit ging es nach diesem groben Patzer des spanischen Schlussmannes mit 2:1 für Portugal in die Kabinen.

Spanischer Doppelschlag

Nach Wiederbeginn waren knapp zehn Minuten absolviert, da gelang Spanien neuerlich der Ausgleich. Silva trat einen Freistoß an den zweiten Pfosten, dort köpfte Busquets zur Mitte und Costa war nach dieser einstudierten Variante zur Stelle und vollendete aus kurzer Distanz zum 2:2. Nur drei Minuten später legten die Schützlinge von Hierro sogar nach. Mit etwas Glück kam das Leder zum aufgerückten Rechtsverteidiger Nacho, der knapp außerhalb des Strafraums volley abzog. Via Innenstange fand das Spielgerät den Weg über die Linie, Patricio hatte keinerlei Abwehrmöglichkeit – Spanien führte erstmals an diesem Abend.

Ronaldo mit Triplepack

Mit der Führung im Rücken überzeugten die Spanier mit Ballsicherheit und so war es für die Portugiesen über weite Strecken nicht möglich, in der Offensive weitere Akzente zu setzen. Es lief bereits die Schlussphase in dieser kurzweiligen Partie, da bekam die Santos-Elf aber einen weiteren Freistoß aus zentraler Position zugesprochen. Ronaldo trat an, zirkelte die Kugel gefühlvoll über die Mauer und besorgte mit seinem dritten Treffer des Abends zum 3:3-Ausgleich, der gleichzeitig auch den Endstand in diesem unglaublichen Spiel bedeutete.