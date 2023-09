Portugal: Ausgelaufener Rotwein flutete Straßen

Es war ein seltener Anblick, der sich in einem Dorf in Portugal bot: Über 2,2 Millionen Liter Rotwein überfluteten die Straßen.

Ein ungewöhnlicher Anblick bot sich den Bewohnern eines Dorfes in Portugal, als über 2,2 Millionen Liter Rotwein die Straßen ihres Ortes überfluteten. Dieses bemerkenswerte Ereignis verwandelte die Straßen in Anadia in einen rot gefärbten Fluss und sorgte für erhebliche Aufregung sowohl bei den Anwohnern als auch in den sozialen Medien.

Straßen von Rotwein geflutet

Videos zeigen, wie Rotwein in großen Mengen aus einem unbekannten Gebäude strömt. Die Straßen des Dorfes wurden so in kürzester Zeit in ein Meer aus Rotwein verwandelt. Der genaue Grund für dieses bemerkenswerte Ereignis ist noch unklar, aber es scheint, dass ein erheblicher Fehler oder ein Unfall in einer Weinfabrik in der Nähe die Ursache sein könnte.