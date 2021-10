Pop-up Impfkojen in den Einkaufszentren

„Wer sich in Vorarlberg für eine Corona-Impfung entscheidet, findet auch in den kommenden Tagen wieder ein gut ausgebautes Angebot an Impfmöglichkeiten vor“, informiert die zuständige Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher.

In den drei größten Einkaufszentren des Landes – Messepark in Dornbirn, Zimbapark in Bürs und Interspar Feldkirch-Altenstadt – werden am Freitag und Samstag wieder Pop-Up Impfstraßen eingerichtet. Hier können sich Interessierte im Oktober noch ohne Voranmeldung impfen lassen.

Auch Impfbus fährt wieder

Die Stationen für die Kalenderwoche 43 im Überblick:

Donnerstag, 28.10 - Lustenau, Blauer Platz - 09:00 bis 12:00 Uhr - Impfstoffe: BioNTech/Pfizer und Johnson & Johnson

Freitag, 29.10 - Lustenau, Blauer Platz - 15:00 bis 18:00 Uhr - Impfstoffe: BioNTech/Pfizer und Johnson & Johnson

Wichtig bei allen Impfbus-Terminen: Bitte e-card und Lichtbildausweis mitbringen! Geimpft wird, solange der Vorrat an vorbereiteten Impfdosen reicht!

Mobiles Impfteam in Fontanella

Das mobile Impfteam des Landes macht am 30. Oktober von 10:00 – 13:00 Uhr im Gemeindeamt in Fontanella Station. Impfwillige können bei diesem öffentlichen Impftermin zwischen den mRNA-Impfstoffen von BioNTech/Pfizer (für Personen ab zwölf Jahren zugelassen) sowie dem Vektor-Impfstoff von Johnson & Johnson (für Personen ab 18 Jahren zugelassen) auswählen. Vorzuweisen sind die E-Card und ein amtlicher Lichtbildausweis.

Impfzentrum Bregenz

Ab 4. November ist für drei Tage das Impfzentrum Bregenz beim illwerke vkw-Gelände (Weidachstraße 6) geöffnet. Möglich sind hier Impfungen mit und ohne Termin. Neben Erst- sowie Zweitimpfungen können auch Impfauffrischungen abgeholt werden.

Donnerstag, 4. November 2021, in der Zeit von 18:00 bis 21:00 Uhr, mit Termin -BioNTech/Pfizer | Walk-In von 19:00 bis 21:00 Uhr ohne Termin – alle Impfstoffe

-BioNTech/Pfizer | Walk-In von 19:00 bis 21:00 Uhr – alle Impfstoffe Freitag, 5. November 2021, in der Zeit von 13:00 bis 17:00 Uhr, mit Termin – Impfstoffe von BioNTech/Pfizer und Moderna.´ | Walk-In von 14:00 bis 16:00 Uhr ohne Termin – alle Impfstoffe

– Impfstoffe von BioNTech/Pfizer und Moderna.´ | Walk-In von 14:00 bis 16:00 Uhr – alle Impfstoffe Samstag, 6. November 2021, in der Zeit von 09:00 bis 13:00 Uhr, mit Termin – Impfstoffe von BioNTech/Pfizer und Moderna. | Walk-In von 10:00 bis 12:00 Uhr ohne Termin – alle Impfstoffe

Impfwillige können vor Ort zwischen allen von der EMA zugelassenen Impfstoffen frei wählen. Vorzuweisen sind lediglich die E-Card und ein amtlicher Lichtbildausweis.

Impftermine online vereinbaren

Neben den anmeldefreien Impfangeboten sind weiterhin auch Impfungen in Arztpraxen möglich, die sich im Internet vereinbaren lassen. Arzt, Ort, Zeit und Impfstoff sind dabei frei wählbar. Über die Corona-Schutzimpfung finden sich alle relevanten Informationen unter www.vorarlberg.at/vorarlbergimpft.