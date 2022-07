Poolbar mit Girls Against Boys: "Wir sind in Fahrt!"

Die Post-Hardcore-Formation gastiert am 14. Juli in Feldkirch. VOL.AT sprach mit dem in Wien lebenden Lead-Sänger Scott McCloud und verlost 2x2 Tickets.

VOL.AT: In Prag habt ihr den Auftakt eurer Tour gefeiert. Wie war das Comeback auf der Bühne?

Scott McCloud: Unser erstes Konzert der Tour in Prag: Wir spielten halb im Freien auf einem alten Flussschiff namens Altenberg 1964 und es war ein toller Abend. Nach der Zeit ohne gemeinsame Auftritte als Girls Against Boys gibt das jede Menge Schub für unsere nächsten Auftritte. Wie eine Wiedergeburt, bei der wir unsere Songs auf eine Weise interpretieren, die sich neu und energetisiert anfühlt, alles andere als Routine. Alle in der Menge waren ganz bei uns. Es war ein großartiges Gefühl.

VOL.AT: Was habt Ihr lieber: Gigs vor großem Publikum oder kleinere Clubs?

Scott McCloud: Wir bevorzugen den intimen Rahmen. Unsere Musik ist laut, dissonant, aber mit Grooves, also tanzen die Leute, wenn die Dinge gut laufen. Wir spüren die Verbindung viel mehr in Räumen, die diese Intimität haben. Auf der anderen Seite werden einige kommende Shows dieses Jahr in größeren Settings stattfinden, was auch okay ist. Ein anderer Nervenkitzel.

VOL.AT: Was war der Hauptgrund für Girls Against Boys, 2021 wieder zusammenzukommen, insbesondere während einer weltweiten Pandemie?

Scott McCloud: Wir hatten das schon seit einiger Zeit geplant, ein paar Jahre. Ein Grund dafür war die "Deluxe-Neuauflage" unseres "House of GVSB"-Albums (Touch & Go). Es ist ein Doppelalbum, das praktisch alle unsere zusätzlichen Tracks aus der "Touch & Go-Ära" der 90er-Jahre enthält. Als wir eigentlich fertig waren, kam sie Pandemie und wir konnten nicht raus. Der Hauptgrund für unsere Bühnen-Reunion liegt aber darin, dass wir Fans und Freunde zusammenkommen lassen wollen, um den Lärm zu feiern, den wir lieben.

©handout/Poolbar

VOL.AT: Welchen Einfluss hat Corona auf Eure Musik?

Scott McCloud: Abgesehen davon, dass jeder zurückstecken musste, war es eine sehr kreative Zeit. Ich denke, in unserem musikalischen Fall, hat die Isolation den Fokus zurück auf unsere Musik, auf uns selbst gelenkt. Die Erkenntnis, dass dies etwas wirklich Wichtiges für unser Leben ist. Es ist wieder vermehrt Kraft und Intensität spürbar.

VOL.AT: Was sind die Hauptunterschiede von "Girls Against Boys" im Jahr 1988 und jetzt im Jahr 2022?

Scott McCloud: Es fühlt sich wie ein Neustart an. Unsere Band hatte sehr intensive Jahre, besonders zwischen 1993 und 2002; großes Indie- und Major-Label, endloses Touren, Album für Album. Das ist sehr kräftezehrend. Jetzt fühlt es sich wieder fokussierter und geschärfter an.

VOL.AT: 2013 habt Ihr Eure letzte EP "The Ghost List" veröffentlicht. Plant Ihr eine Rückkehr ins Studio?

Scott McCloud: Wir haben einige neue Songs in Arbeit, aber wir überlegen immer noch, was wir damit machen.

VOL.AT: Wie ist das Tourleben? Was hat sich verändert?

Scott McCloud: Wow. Seit den 90ern hat sich natürlich alles geändert. Ich meine, wir haben früher einen echten Atlas benutzt, um uns fortzubewegen! Und Münztelefone. Komisch. Aber wir haben im Laufe der Jahre immer wieder gelegentlich gespielt. Zurück auf der Straße treten wir alle in eine Art gemütlichen Tourrhythmus ein, der sich in gewisser Weise anfühlt, als würde man nach Hause kommen.

self all Open preferences.

VOL.AT: Was kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie an Österreich denken?

Scott McCloud: Nun, ich lebe jetzt seit zwölf Jahren in Wien, also fühlt es sich wie daheim an. Nach 22 Jahren in NYC hatte ich genug. Wien ist jetzt wirklich mein Zuhause und ich liebe die Stadt. Und tatsächlich ist Österreich so schön. Die Berge, die Seen. Ich fühle mich wirklich glücklich, hier mit meiner Frau und meinen Kindern zu leben.

VOL.AT: Was darf sich das Publikum von Eurer Show beim Poolbar Festival am 14. Juli in Feldkirch erwarten?

Scott McCloud: Wir klicken gerade wirklich. Es ist laute, dissonante Rockmusik, aber mit einem soliden Groove. Zwei Bassisten. Wir sind gerade in Fahrt, also verpassen Sie es nicht.

Tickets und Infos zum Poolbar Festival findet man hier.

Wer an der Verlosung von 2x2 Tickets teilnehmen möchte, schickt an diese Adresse eine E-Mail mit Betreff "GVSB". Viel Glück!