Poolbar Generator: Vorträge und Ergebnisse live auf VOL.AT

VOL.AT überträgt via Stream live zwei Vorträge (Dienstag, 30. März, und Mittwoch, März, jeweils 19 Uhr) sowie die Ergebnisse der kreativen Workshops (Freitag, 2. April, 18 Uhr) des Poolbar Festivals.

Der Poolbar Generator ist vergangenen Freitag in der Landeshauptstadt Bregenz gestartet. Anders als in den Jahren zuvor findet das Labor für Festivalgestaltung heuer nicht im Magazin 4, sondern in der Villa Schwerzenbach statt. Vor Ort erarbeiten im Auftrag der Poolbar Kultur GmbH Kunst- und Designtalente nun eine Woche lang unter strenger Wahrung aller gesundheitspolitischen Bestimmungen neue und flexible Architektur-, Kunst- und Designkonzepte, um die Durchführung des Poolbar Festivals im Feldkircher Alten Hallenbad bzw. Reichenfeldpark im kommenden Sommer zu ermöglichen. Die Gestaltungstalente werden wie gewohnt von Poolbar-Fachleuten, externen Profis und auch kompetenten GastkritikerInnen begleitet. Gestartet wurde mit den Laboren Architektur, Grafik und Re:Post (Upcycling Design in Kooperation mit der Österreichischen Post), am Montag folgen die Labore Produktdesign und Public Art.