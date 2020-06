poolbar-Festival trotzt der Coronakrise

Das poolbar-Festival in Feldkirch findet diesen Sommer aufgrund der Coronakrise in abgewandelter Form statt.

Statt wie gewohnt im Alten Hallenbad werden die meisten Veranstaltungen im umgebenden Reichenfeldpark abgehalten, teilte der Veranstalter am Mittwoch in einer Aussendung mit. Große Hallenkonzerte wurden, wenn möglich, auf 2021 verschoben.

Zaun um den Veranstaltungsbereich

Der Veranstaltungsbereich im Reichenfeld wird zur Kontrolle der Besucherzahl zu den Betriebszeiten eingezäunt, hieß es in der Aussendung. Jedem Gast wird ein online wählbarer Sitzplatz zugewiesen, Besuchergruppen können eigene Bereiche reservieren, in denen auch getanzt werden darf. Es besteht die Möglichkeit, Kontaktdaten zu deponieren, damit bei einer Infektion potenzielle Kontakte informiert werden können. Der Eintritt ins Gelände ist an den meisten Tagen frei.