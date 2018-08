poolbar-Festival 2018: Jetzt Tickets gewinnen!

Im Alten Hallenbad geht's in der letzten Woche des poolbar-Festivals noch mal hoch her. Gewinne jetzt Karten für den Abend mit Beartooth + Support. VOL.AT verlost 5 x 2 Tickets.

Seit Anfang Juli findet das Festival im Alten Hallenbad in Feldkirch statt: Kultige Konzerte, angesagte DJs und DJ-Kollektive, Jazzbrunches, Slams, geniale Lesungen, Kunstinstallationen u.v.a. brachten und bringen frische Kultur in das wieder spektakulär gut gestaltete Alte Hallenbad und auf die wunderbare Terrasse davor. Die letzte Festival-Nacht – am 14. August – gehört den Metalcore-Fans.

Das poolbar-Festival rockt!

Nach kurzer Pause geht es im Alten Hallenbad in der letzten Woche noch mal hoch her: New Dawn Fading, Wilard und The Naughty Daughters laden am 8. August zur zweiten kostenlosen Local Band Night in den Pool. Eine interessante Nacht steht am Freitag (10. August) bevor – Red Bull Music presents: The Wanton Bishops. Musikfans, die Neues entdecken wollen, werden mit der libanesischen Rockband – derzeit noch ein Geheimtipp – voll auf ihre Kosten kommen. Danach: Red Bull Clubsound im Rahmen der DJ-Parade (freier Eintritt im Pool). Die Auftritte von Faber (9. August) sowie maschek (12. August) sind bereits ausverkauft.