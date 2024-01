"Ponyhäs" aus Hörbranz: Pia Sauer vereint Tierliebe und Handwerkskunst

Die Hörbranzerin Pia Sauer fertigt Anziehsachen und Zubehör für Ponys und Kinder. Von Halftern und Decken bis hin zu T-Shirts und Hosen – bei ihr finden Ponyliebhaber alles, was das Herz begehrt.

Derzeit arbeitet Pia etwa an einer Kinderjacke mit Pferdemotiven. ©VOL.AT/Mayer

Seit ihrer Kindheit begeistert sich Pia Sauer (32) aus Hörbranz für Ponys und Pferden. Seit ihrem 18. Lebensjahr bietet sie auch immer wieder Kinderreitstunden an. Mit "Ponyhäs" hat sie seit knapp zwei Jahren ihre eigene Marke. Wie der Name schon sagt, fertigt sie Anziehsachen bzw. Zubehör für Ponys wie Halfter, Decken, Seile und Knotenhalfter. Dazu kam mit der Zeit auch Kleidung für Kinder. "Alles, was irgendwie ein Pferdemotiv, ein Einhorn oder für einen Buben einen Traktor drauf hat", meint Sauer gegenüber VOL.AT.

Mit einem Halfter für Mini-Shetty Pippa fing alles an. ©Ponyhäs

Pia an der Nähmaschine. Die Kleidung für Kinder und Ponys fertigt sie von Hand. ©VOL.AT/Mayer

Inspiriert von Mini-Shetty Pippa

"Angefangen hat alles so mit der Geburt von meinem kleinen Mini-Shetty Pippa", erzählt Pia Sauer im Gespräch mit VOL.AT. "Die war sehr, sehr winzig, also unter einem halben Meter Stockmaß. Und es hat für das liebe Tier nichts Passendes zum Anziehen gegeben." Schlussendlich habe sie das kleine Pony mit einem Hundegeschirr auf die Wiese geführt, meint sie. Da die Hörbranzerin schon als Kind handwerklich sehr geschickt war, entschloss sie kurzerhand, selbst ein passendes Lederhalfter zu nähen. Sie bestellte Kuhhaut, Lederfarbe und Werkzeug und brachte sich das Fertigen mit Büchern und Videos bei. "Es ist gut geworden und so hat es dann angefangen mit Ponyhäs", schildert Pia. "Ich habe viele Freunde, die selber auch Pferde haben und die haben das Zeug gesehen und haben gesagt, oh ich hätte gerne das, kannst du mir das nicht machen?", erzählt sie zu den Anfängen.

So sieht Pias Ponyzubehör aus. In ihrer Wohnung hat sie eine Werkstatt eingerichtet. ©VOL.AT/Mayer

Immer wieder ist die kreative Hörbranzerin auf Märkten anzutreffen. ©Ponyhäs

Handgemacht und individuell für Pony und Kind

Im Mai 2022 gründete sie dann ihr Unternehmen mit reinem Ponyzubehör. Sie schneidert es nach Maß und aus qualitativ hochwertigen Materialien, wie sie erklärt. Ihr kam schließlich die Idee, nicht nur für die kleinen Tiere, sondern auch für ihre Fans entsprechende Kleidung zu schneidern. "Wir haben schon T-Shirts, wir haben Pullis, wir haben dünne dicke Pullis, die Kinderjacke. Aber auch Mädchenhosen habe ich schon gemacht2, zählt sie auf. Seit vergangenem Jahr versucht sich Sauer auch an Babybekleidung. Das Ponyzubehör rund um Halfter und Seilwaren wird übrigens von ihren eigenen vier Tieren getestet: "Wenn die kleine Pippa dann ihre neue Fliegenmaske innerhalb von einer Woche schrottet, dann weiß ich, dass dieses Material nicht verkauft wird", meint sie und lacht.

So sieht das Logo von "Ponyhäs" aus. ©VOL.AT/Mayer

Zwischendurch bügelt sie die Nähte immer wieder flach und überprüft sie. ©VOL.AT/Mayer

Video: Pia über ihr "Ponyhäs"

Online-Shop ist geplant

Mit ihren handgefertigten Produkten ist Pia Sauer immer wieder auf Märkten im Unterland unterwegs. Auch ins Oberland will sie es heuer schaffen. Mittlerweile gibt es auch einen fixen Verkaufsort: "Ich habe in Dornbirn im Fachl einen Kleiderständer, wo immer aktuelle Sachen hängen", verrät die Unternehmerin. Wenn ein Kunde spezielle Wünsche hat, kann er Sauer auch telefonisch erreichen und den Wunsch schildern. Zudem gibt es auf ihrer Homepage eine kleine Auswahl an Ponyzubehör. Heuer will sie einen größeren Webshop starten, wie sie erklärt. Dieser soll dann das ganze Sortiment an Kinderbekleidung enthalten. Was sich nicht ändern wird, ist die Kollektionsgröße. "Es ist einfach was bsundriges, das dann nicht jeder anhat, meint sie.