Polizeiinspektion Rankweil unter neuer Leitung

Kontrollinspektor Wolfgang Erath hat mit 1. Mai die Leitung der Polizeiinspektion Rankweil von seinem Vorgänger Karl Böhler übernommen.

Mit 01.05.2021 wurde Kontrollinspektor Wolfgang Erath zum neuen Leiter der Polizeiinspektion Rankweil bestellt. Er folgte dem bisherigen Kommandanten Kontrollinspektor Karl Böhler, der in den Ruhestand wechselte, nach. Kontrollinspektor Wolfgang Erath trat am 01.09.1993 in die Bundesgendarmerie ein und sammelte seine ersten dienstlichen Erfahrungen auf dem damaligen Gendarmerieposten Vorkloster. Weitere dienstliche Kenntnisse erwarb sich Kontrollinspektor Erath auf den Gendarmerieposten Rankweil und Sulz. In den Jahren 2005/2006 absolvierte er den Grundausbildungslehrgang für dienstführende Wachebeamte und schuf sich damit die Voraussetzungen für eine Führungsfunktion.