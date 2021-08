Polizeiinspektion Dornbirn unter neuer Leitung

Mit 1. August 2021 wurde Chefinspektor Jürgen Pinkitz zum neuen Leiter der Polizeiinspektion Dornbirn bestellt.

Er folgt dem bisherigen Kommandanten Chefinspektor Walter Fetz, der in den Ruhestand wechselte, nach. Chefinspektor Jürgen Pinkitz trat am 1. September 1993 in die damalige österreichische Bundesgendarmerie ein und sammelte seine ersten dienstlichen Erfahrungen als eingeteilter Beamter auf den Gendarmerieposten Hittisau, Vorkloster, Hard und Lustenau.