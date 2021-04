Polizei zieht Bilanz über ruhiges Osterwochenende

Das Osterwochenende in Vorarlberg verlief recht ruhig. Die Polizei Vorarlberg zieht nun Bilanz.

Während es in anderen Teilen Österreichs rund um Ostern zahlreiche Anzeigen aufgrund von Verstößen gegen die Covid-Bestimmungen gab, verlief das Wochenende in Vorarlberg recht ruhig: "Da war überhaupt nichts", erklärt die Polizeipressestelle für Vorarlberg auf VOL.AT-Anfrage. "Lediglich die Demonstration am Ostermontag und selbst die ist absolut ruhig verlaufen." Auch in Bezug auf Verstöße in der Gastronomie und im privaten und öffentlichen Raum sei nichts vorgefallen. "Ganz im Gegenteil", so die Auskunft der Polizeipressestelle.