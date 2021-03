Polizei warnt: Zeugenaufruf nach Schmuckdiebstahl

Gestern wurde eine 85-jährige, körperlich beeinträchtigte Frau in ihrer Wohnung in Bregenz bestohlen. Die Polizei warnt die Bevölkerung und bittet um Hinweise.

Am Sonntag, gegen 14 Uhr, gelangte eine unbekannte Frau in die Wohnung einer 85-jährigen, körperlich beeinträchtigten Pensionistin, nachdem sie ihr Hilfe angeboten hatte. In der Wohnung, welche sich in der Gallusstraße in Bregenz befindet, stahl die Unbekannte in einem unbeobachteten Moment mehrere Ringe, Broschen, ein Armband, eine Armbanduhr sowie mehrere Halsketten.