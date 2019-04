Polizei warnt vor unseriösen Handwerkern

Bregenz - Seit März ist in Vorarlberg das vermehrte Auftreten unseriöser Anbieter für Schlüsseldienste und Abfluss-Rohrreinigungen feststellbar.

Hilfesuchende Personen nehmen nach Internetrecherche telefonisch Kontakt mit einem vermeintlich in der Region tätigen Schlüsselnotdienst- oder Rohreinigungsnotdienst auf. In der Folge kommen angebliche Monteure vor Ort und stellen die nicht vollbrachte oder unprofessionell durchgeführte Leistung zu weit überhöhten Preisen in Rechnung. Die dadurch verursachten Schäden müssen in der Folge von den ortsansässigen Dienstleistern wieder behoben werden, wonach weitere Kosten entstehen.