Polizei warnt Bevölkerung vor Anlagebetrug durch "Cyber Trading"

Immer wieder kommt es zu Anzeigen wegen Anlagebetrugs – Modus Operandi "Cyber Trading Fraud". Die finanziellen Schäden, die die Opfer erleiden, sind immens. Die Menschen möchten ihr Geld „in Sicherheit“ bringen oder gut "anlegen" und schauen sich in der Internetwelt um.

Hochriskante Finanzinstrumente und aufwändige Webseiten: Die Methoden der Täter

Die Opfer werden unter Vorspiegelung falscher Tatsachen zu einer Veranlagung von Geldern verlockt. Ziel der Täter ist es, an das Geld der Opfer heranzukommen. Dies geschieht hauptsächlich per Internet, aber teilweise auch telefonisch und beinhaltet die Veranlagung von Geldern in Fonds, Aktien, Gold, Bitcoins, Optionen, Währungen und anderen Produkten. Dabei handelt es sich in der Regel um hochriskante Finanzinstrumente, die nur für erfahrene Anleger geeignet sind. Die Täter agieren hochprofessionell und setzen auf eindrucksvolle Werbemaßnahmen, um eine Vielzahl von Personen zu erreichen. Außerdem sind die verwendeten Webseiten, Trading-Portale oder Handelsplattformen sehr aufwändig gestaltet.