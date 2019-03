Polizei Vorarlberg warnt vor Betrugsmasche im Internet

Bei der Polizeiinspektion Götzis und Dornbirn wurde am 15.03.2019 Anzeige darüber erstattet, dass eine bislang unbekannte Person sich den Zugang zu persönlichen E-Mailaccounts erschlich.

Die Täterschaft hat sich als Betreiber des E-Mailaccounts ausgegeben und war so an die Zugangsdaten gelangt. In beiden Fällen wurden die Inhaber aufgefordert, die persönlichen Daten zu aktualisieren. In weiterer Folge verschickte die Täterschaft ein Mail an alle Kontaktdaten der Geschädigten und gab an, dass der Inhaber der Mailadresse sich im Ausland in einer Notlage befinde.