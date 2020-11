Polizei-Lamborghini bringt Organe zur Transplantation

"Um ein Leben zu retten, braucht es keine Superkräfte" - wohl aber einen Lamborghini Huracán, wie die italienische Staatspolizei mit diesem Turbo-Transport beweist.

Bei einem Organspende-Transport zählt jeder Sekunde. Deshalb wurde in Italien die Spender-Niere in einer Universitätsklinik in Padua abgeholt und mit dem 600 PS-Boliden in die 500 Km entfernte Hauptstadt Rom gebracht.