Polizei kontrolliert Maskenpflicht in Öffis

Nach sich häufenden Beschwerden über Fahrgäste, die sich nicht an die Maskenpflicht halten, kontrolliert ab sofort die Polizei in Bus und Zug die Einhaltung der Covid-19-Verordnung.

Verkehrsverbund, ÖBB und Polizei verstärken ab Dienstag ihre Zusammenarbeit, um die Sicherheit der Fahrgäste im öffentlichen Verkehr weiter zu verbessern, so der VVV auf seiner Webseite. Zugbegleiter und Polizeibeamte sind gemeinsam in den Zügen unterwegs und werden Tickets und die Einhaltung der COVID-19-Lockerungsverordnung kontrollieren. An die Fahrgäste wird appelliert, Rücksicht auf sich und andere zu nehmen und einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Weiterhin Maskenpflicht in Öffis

Die Vorarlberger Verkehrsbetriebe haben in den vergangenen Wochen zahlreiche Maßnahmen gesetzt, um die Gesundheit der Fahrgäste und Mitarbeiter zu schützen. Diese Maßnahmen folgen der aktuellen Verordnung des Gesundheitsministeriums. So muss beim Betreten eines öffentlichen Ortes in geschlossenen Räumen ein Mund-Nasen-Nchutz benutzt werden, das gilt auch für öffentliche Verkehrsmittel. "Mit Hilfe von Infoscreens, Plakaten, Durchsagen, unserer Website und Pressearbeit machen wir die Fahrgäste darauf aufmerksam, sich und andere zu schützen und eine Schutzmaske zu tragen", sagt der Geschäftsführer des Verkehrsverbundes Vorarlberg Christian Hillbrand.

Verstöße werden mit 25 Euro gestraft.

"Wenn auch ein Mund-Nasen-Schutz für uns alle nicht immer angenehm zu tragen ist, so appelliere ich doch an alle, die von den Gesundheitsexperten empfohlene Maske bei Fahrten mit Bus und Bahn zu tragen", erklärt Landespolizeidirektor Dr. Hans-Peter Ludescher und Christian Hillbrand ergänzt: "Bitte halten Sie auch Abstand zu anderen Fahrgästen, soweit dies möglich ist."

Tickets über App lösen

Züge und Busse werden weiterhin intensiv gereinigt, insbesondere jene Punkte, mit denen Fahrgäste vermehrt in Berührung kommen, wie zum Beispiel Haltegriffe und Toiletten. In einigen Bussen ist es zwischenzeitlich wieder möglich, ein Ticket beim Busfahrer zu erwerben. Fahrgäste werden gebeten, am besten ihren Fahrschein vor Fahrtantritt zu lösen – am einfachsten und kontaktlos über die Ticketing-App FAIRTIQ. In den Bussen und Zügen wird wieder verstärkt kontrolliert.