Polizei-Einsatz bei den Beckers: Das soll geschehen sein

Nun kam der angebliche Grund für den heftigen Streit in der Becker-Villa ans Licht.

Am Mittwochabend musste die Londoner Polizei einen Ehe-Streit im Hause Becker schlichten. Boris Becker soll sich heftig mit seiner Noch-Ehefrau Lilly gestritten haben. Es soll aber zu keinen Handgreiflichkeiten gekommen sein.

Wie “Bild” berichtet, habe Lilly Becker am Nachmittag auf den gemeinsamen Sohn Amadeus (8) aufgepasst, während Boris als Experte in Wimbledon war. Eine Freundin soll den Nachmittag bei Lilly verbracht haben, ihr soll die Noch-Ehefrau von Boris auch ihr Herz ausgeschüttet haben. Dabei soll die Situation so eskaliert sein, dass Lilly gemeinsame Bilder von sich und Boris von der Wand gerissen habe.