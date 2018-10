Polizei durfte Fotos des Täters anfordern

OGH-Richter entschieden, dass Rechte der Bank mit Herausgabe der Bankomat-Überwachungsbilder nicht verletzt wurden.

Ein unbekannter Täter stahl die Geldtasche einer Vorarlbergerin, in welcher sich zwei Bankomatkarten befanden und offenbar auch der dazugehörige Pin-Code. Der Dieb behob mit einer der Bankomatkarten vom Geldautomaten einer Vorarlberger Bankfiliale 400 Euro vom Konto des Opfers.

Unverhältnismäßig

Am Landesgericht Feldkirch wurde der Einspruch abgewiesen. Dagegen erhob die Bank Beschwerde beim Innsbrucker Oberlandesgericht (OLG). OLG-Richter gaben der Beschwerde teilweise Folge und meinten, die Bank sei bei der Sicherstellung in ihren subjektiven Rechten verletzt worden. Denn es sei unverhältnismäßig und falle nicht in die Kompetenz der Polizei, ohne staatsanwaltschaftliche Anordnung die Festplatte des Bankomaten sicherzustellen, auf denen sich neben vielen anderen Daten die gewünschten Rohdaten befinden.