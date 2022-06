Polizei deckte Menschenhandel auf - Arbeiter auch in Vorarlberg

Ein 63-jähriger Deutscher aus dem Bezirk Vöcklabruck soll insgesamt 233 irakische Asylwerber als Scheinselbstständige auch an Unternehmen in Vorarlberg vermittelt haben.

Die Polizei hat einen Fall von Menschenhandel, organisierter Schwarzarbeit und schwerem Betrug in großem Stil aufgeklärt. Ein 63-jähriger Deutscher aus dem Bezirk Vöcklabruck soll insgesamt 233 irakische Asylwerber als Scheinselbstständige an Unternehmen in ganz Österreich vermittelt haben, berichtete die oberösterreichische Polizei. Er zahlte einen Bruttostundenlohn von 9,50 Euro, nahm selbst 14,50 bis 16,50 Euro von den Partnerfirmen und verdiente so seinen Lebensunterhalt.