Polizei birgt zwei Leichen vor Mallorca - Sind es die deutschen Segler?

Die Polizei hat eine DNA-Analyse angeordnet, um festzustellen, ob es sich bei den Verstorbenen um die seit dem 27. August vermissten deutschen Segler handelt.

Ergebnis solle in zwei bis drei Wochen vorliegen

Das Ergebnis solle in zwei bis drei Wochen vorliegen, teilte ein Sprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag mit. Die erste Leiche hatten Passanten schon am Sonntagabend bei der Cala Morlanda entdeckt. Das Meer war jedoch so aufgewühlt, dass die Polizei den Körper erst am Folgetag bei der Cala Falcó knapp zehn Kilometer weiter südlich bergen konnte. Die Person trug nur eine Badehose. Die zweite Leiche wurde Montagabend in Porto Cristo gesichtet, das zwischen Cala Morlanda und Cala Falcó liegt. Auch dort erschwerte hoher Wellengang die Bergung, die erst am Dienstag gelang. Es bestehe die Möglichkeit, dass es sich bei den geborgenen Leichen um die deutschen Segler handle, ließ die Polizei wissen.