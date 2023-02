Politisches und Lustiges

Der traditionelle Narrenumzug fand in Gaschurn bei Kaiserwetter statt

Klein aber fein präsentierte sich der Narrenumzug in Gaschurn am vergangenen Sonntag Nachmittag. Bei herrlichem Sonnenschein zogen insgesamt 13 Gruppen durch das Ortszentrum von Gaschurn. Allen voran die insgesamt 40 Frauen und Männer der Bürgermusik Gaschurn-Partenen, die den bunten Tross anführten. Als wilde Panther verkleidet sorgten sie für gute Stimmung gleich zu Beginn des Umzugs. Gleich darauf folgten die kleinsten der Gemeinde – der Kindergarten – die als süße Pinguine verkleidet waren. Sogar einen weißen Eisblock hatten die Kleinen mit dabei. In diesen Tagen eine rare Ware.

Bunt

Auch die Volksschule Gaschurn beteiligte sich unter der Leitung des Elternvereins an dem Umzug und stand dieses Jahr unter dem Motto „100jähriges Klassentreffen“. Mit Rollstuhl, Rollator und Krücken machten die Kids eine gute Figur und verteilten auch gerne Süßes an die zahlreichen Zuseher. Doch auch sonst waren die Kostümierungen sehr einfallsreich und vielfältig. So sah man beispielsweise einen Ameisenbär mit seinen zahlreichen Ameisen aus dem Partenen sowie eine Gruppe Vampire aus Tschagguns. Wer sich etwas krank fühlte, der bekam von der Gruppe der Teekannen – ihnen gehörte auch Pfarrer Lukas Bonner an – gerne eine Stärkung.

Politik als Ideengeber