Politikversagen: "Lockdown für alle ist falsches Signal"

Der gebürtige Sibratsgfäller Bayreuther Univ. Prof. Dr. David Stadelmann spricht sich gegen allgemeine Impfpflicht und Lockdown für Geimpfte aus.

Impfpflicht aufgrund

politischen Versagens?

"Glaube nicht an harten

Lockdown in Deutschland"

"Lockdowns sind meiner Meinung nach der falsche Weg, auch in Anbetracht der hohen Anzahl an Geimpften oder Immunen. Sie sind aktuell auch das falsche Signal und halten keiner Kosten- und Nutzenabwägung stand", äußert sich Prof. Stadelmann kritisch gegenüber der österreichischen Maßnahmen. Der Wirtschaftsexperte glaube deshalb nicht an einen harten Lockdown in Deutschland. Nichtsdestotrotz seien auch dort Einschränkungen möglich, auch wenn er wesentlich moderatere Maßnahmen als in der Alpenrepublik erwarte. Die doch eher magere Durchimpfungsrate in den deutschsprachigen Ländern sieht er weniger kritisch und sei auch auf mangelndes Vertrauen in die Politik sowie auf eine gewisse Sturheit der Gesellschaft zurückzuführen. Neben vielen weiteren Faktoren, die aber nichts mit der deutschen Sprache oder kulturellen Eigenheiten zu tun habe.