Politik-Experten sehen Super-Gau für SPÖ

Politikexperten sehen in der Ankündigung von SPÖ-Chef Christian Kern, als Spitzenkandidat bei der EU-Wahl anzutreten und danach den Parteivorsitz abgeben zu wollen, einen "Super-Gau" für die SPÖ.

Der Politikberater Thomas Hofer sprach von “Selbstbeschädigung”, der Meinungsforscher Wolfgang Bachmayer sieht “keinen Sinn und Nutzen für die SPÖ”, Peter Hajek ortet ein “einziges Desaster”. Alle drei sehen die Opposition nun in einer noch schwierigeren Lage. Dass die Erklärung Kerns nur zweieinhalb Wochen vor dem SPÖ-Parteitag in Wels erfolgte, bei dem der amtierende SPÖ-Vorsitzende eigentlich zur Wiederwahl steht, ist für die Politikexperten nicht nachvollziehbar. Hofer sprach gegenüber der APA von einer “absurden” Vorgangsweise, wie er sie in 20 Jahren Politgeschäft nicht erlebt habe.

Politikberater Thomas Hofer konstatierte alles in allem eine “dilettantische Vorgangsweise”, weil Kerns Erklärung genau in den Beginn der politischen Herbstarbeit falle und etwa die Aktivitäten der Gewerkschaften rund um die Kollektivvertragsverhandlungen überlagere. Auch Kerns Selbsternennung zum Spitzenkandidaten findet Hofer “ungewöhnlich”. Man werde sehen, wie die Partei darauf reagiert.

“Größte Oppositionspartei in Auflösung begriffen”

Bachmayer sieht die Opposition – insbesondere die SPÖ – gar “in Trümmern”. NEOS, Liste Pilz und Grüne hätten aber nun mehr Chancen, in diese Lücke zu stoßen. Schwächung ortet auch Hajek. “Wenn man die Opposition als gesamten Block betrachtet, dann ist es tragisch, wenn die stärkste Oppositionspartei so ein Debakel abgibt. Aber die SPÖ war in den vergangenen Monaten ohnehin kaum vorhanden. Für die Regierungsparteien ist das ein voller Punktegewinn, wenn die größte Oppositionspartei in Auflösung begriffen ist.”