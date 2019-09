Politik in leichter Sprache: Infoabend für Menschen mit Behinderungen

Gemeinsam mit der Lebenshilfe Vorarlberg organisieren VOL.AT und VN am Mittwoch (18:30 Uhr) eine Wahl-Informationsveranstaltung für Menschen mit Behinderungen. Alle fünf Parteien werden anwesend sein und ihre Programme in leichter Sprache präsentieren. VOL.AT streamt live vor Ort.

In diesen Tagen wird viel über Farben diskutiert. Grün, Gelb, Blau – Politik ist ein bunter Aquarellkasten, den richtigen Ton zu finden nicht immer einfach. Am Mittwochabend wollen die fünf Parteien genau das versuchen und ihr Programm in leichter Sprache präsentieren.