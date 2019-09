Politik im Buntergrund live: Talk mit Sabine Scheffknecht

Landtatswahl 2019 in Vorarlberg: VOL.AT TV und WANN & WO laden am Donnerstag dem 5. Septemberg, ab 18:30 Uhr, zum ersten Live-Talk mit der NEOS-Spitzenkandidatin Sabine Scheffknecht nach Feldkirch ein.

Am 13. Oktober 2019 schreiten die Vorarlberger zur Wahlurne. VOL.AT TV und WANN & WO laden zuvor die fünf Spitzenkandidaten der im Landtag vertretenen Parteien nacheinander zur neuen Talk-Reihe „Politik im Buntergrund“ in das Feldkircher Szene-Lokal "Bunt Bar" ein.

Live-Talk und Sound

Egal ob Junges Wohnen, Ausbildung, Umwelt und Klima, Nightlife, Sicherheit und Integration, Arbeitsmarkt, Jugend, usw. – in der besonderen Atmosphäre des Kellergewölbes wird den Vertretern auf den Zahl gefühlt. Besonderes Augenmerk legt das neue Format auf Beteiligung aus der Bevölkerung und dem Live-Publikum vor Ort. So besteht die Möglichkeit, Fragen an die Spitzenkandidaten per Mail zu senden oder hier im Forum posten. „Politik im Buntergrund“ wird live - in Kooperation mit Ländle TV - übertragen. Für den passenden Sound sorgen die beiden poolbar-Granden und stadtbekannten Klamaukbrüder Shellboy und Shneeblinski.