Political Correctness und seine Anfänge

Wann entstand der Begriff und was ist die Idee dahinter: Eine kleine Einführung

Das Nachdenken über die Sprache und seinen Gebrauch, sind so alt wie die Sprache selbst. Eine Bewegung daraus und das konkrete Fordern der "politischen Korrektheit" im Sprachgebrauch entstand in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts. Die damaligen Antidiskriminierungsbewegungen kamen von den sogenannten Neuen Linken und hatte seinen Ursprung an kalifornischen Universitäten. Erst in den 1980er Jahren wurde der Begriff durch die Verbreitung in den US-Medien einer breiten Öffentlichkeit bekannt.