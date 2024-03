Polit-Beben bei Vizebürgermeister-Wahl in Bartholomäberg

Statt Gantschierer nun Bartholomäberger als Vize-Bürgermeister

Wie VOL.AT erfuhr, wurde entgegen vorheriger Annahmen Manfred Bitschnau (SPÖ) zum neuen Vizebürgermeister der Gemeinde gewählt. Eigentlich ist es seit jeher üblich, dass, wenn ein Bartholomäberger Bürgermeister ist, ein Gantschierer zum Vize gewählt wird. Mit der Wahl von Bitschnau wurde diese ungeschriebene Regel gebrochen. Bitschnau würde "in die alte Riege der politischen Führung der Gemeinde" passen. Der Bartholomäberger ist seit rund 30 Jahren Mitglied im Gemeindevorstand.

Unstimmigkeiten bei der Wahl

In der Wahl sei dann aber alles ganz anders gekommen als gedacht. Nachdem beide Kandidaten, Gassner und Bitschnau, kurz zu Wort kommen durften, habe Vallaster gesagt, er lege es den Wählenden nahe, Bitschnau zu wählen. Dem Wunsch ist die Gemeindevertretung dann wohl nachgekommen und der Rote wurde ins Vize-Amt gewählt. Das ehemalige Vorstandmitglied habe laut VOL.AT vorliegenden Informationen bereits "von dem in der Gemeinde vorherrschenden Unstimmigkeiten" gewusst, jedoch nicht eingegriffen und viel mehr "tatenlos zugesehen." Für Unmut sorgt daher insbesondere die Aussage Vallasters, Bitschnau solle "das Chaos bereinigen und Ruhe in die Gemeinde bringen."