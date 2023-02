Polarlichter: Easyjet-Crew fliegt Schleife für bessere Aussicht

Um allen Passagieren die Aussicht auf die spektakulären Polarlichter zu ermöglichen, flog der Airbus A320 eine Schleife mitten über dem Nordatlantik.

Schöne Überraschung für die Passagiere von Easyjet-Flug U21806 von Reykjavik nach Manchester am 27. Februar: Die Crew des Billigfliegers änderte westlich der Färöer kurzfristig den Kurs und flog mitten über dem Nordatlantik eine Schleife. Der Grund: Die zum aktuellen Zeitpunkt besonders spektakuläre Aussicht auf die Polarlichter.

self all Open preferences.

Passagier: "Big thanks"

Passagier Adam Groves stellte die faszinierenden Bilder auf Twitter online und dankte der Crew für die kleine Extra-Runde, "um sicherzugehen, dass alle Passagiere die unglaublichen Nordlichter sehen konnten."

self all Open preferences.

Auch Finnair-Flug AY488 drehte eine Polarlicht-Runde, um allen Passagieren die bestmögliche Aussicht zu bieten.

self all Open preferences.

Selten: Polarlichter über Europa

Das Himmelsschauspiel war in der Nacht zu Montag auch über Deutschland zu sehen, so etwa in Teilen von Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Hessen. Zudem gibt es Fotos des Phänomens aus Thüringen und Brandenburg.

self all Open preferences.

self all Open preferences.

Sichtungen des Naturschauspiels wurden auch aus Großbritannien, Irland, Dänemark, Schweden und Frankreich gemeldet.

self all Open preferences.

Nicht nur in Europa, auch in den USA erreichte die Aurora borealis, so der Fachterminus für ein Polarlicht auf der Nordhalbkugel, ungewöhnliche Ausmaße. Für gewöhnlich sind die Polarlichter meist nur in Skandinavien zu sehen.

Die schönsten Bilder der Polarlichter

Polarlichter über Europa und den USA





















































































Dänemark © AP, AFP, Reuters

Sonnenstürme als Ursache

Verantwortlich für das grünliche oder rötliche Leuchten sind nach Angaben von Staesche sogenannte Sonnenstürme. Dabei werden elektrisch geladene Teilchen von der Sonne fortgeschleudert. Geschieht dies in Richtung Erde, können die Teilchen bei uns ankommen. Für die rund 150 Millionen Kilometer große Entfernung brauchen sie etwa anderthalb bis zwei Tage. Treten sie dann in die Erdatmosphäre ein, kommt es zum Leuchten. Bei normaler Sonnenaktivität sieht man die Polarlichter nur in den höheren Breiten.

Die schönsten Bilder der Polarlichter

self all Open preferences.

self all Open preferences.

self all Open preferences.

self all Open preferences.

self all Open preferences.

self all Open preferences.

self all Open preferences.

self all Open preferences.

self all Open preferences.

self all Open preferences.

self all Open preferences.