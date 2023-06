Pokal-Hit Röthis vs LASK, lösbare Aufgaben für sechs Ländle-Klubs

Unterschiedliche Voraussetzungen für die sieben Vorarlberger Fußballklubs im ÖFB Cup.

Der Ticker vom Spiel SPG Silz/Mötz vs Austria Lustenau

Der Ticker vom Spiel Traiskirchen vs SCR Altach

Der Ticker vom Spiel Reichenau vs FC Dornbirn

Der Ticker vom Spiel Imst vs Bregenz

Der Ticker vom Spiel Gurten vs Hohenems

Der Ticker vom Spiel Wolfurt vs Austria Salzburg

Der Ticker vom Spiel Röthis vs LASK Linz

SC/ESV Parndorf vs. ASV Draßburg

FC Marchfeld Donauauen vs. SC Bauer Bikes WEIZ

AXIII Auhof Center vs. USV Raiffeisen Weindorf St. Anna am Aigen

FC Pinzgau Saalfelden vs. BSK 1933

TWL Elektra vs. SKN St. Pölten

SV Sparkasse Leobendorf vs. SV Horn

ATUS Ferlach vs. DSV Leoben GGMT Revolution

ASK Sparkasse Stadtwerke Voitsberg vs. First Vienna Football-Club 1894

Deutschlandsberger SC "Wonisch Installationen" vs. KSV 1919

TuS Bad Gleichenberg vs. GAK 1902

SV Klement Haitzendorf vs. FAC Wien

SV Klöcher Bau Oberwart vs. SV Stripfing/Weiden

ASK Klagenfurt vs. FC Flyeralarm Admira

Kremser SC vs. SKU Ertl Glas Amstetten

SC Neusiedl am See 1919 vs. SV Licht-Loidl Lafnitz

SPG HOGO Wels vs. SV Guntamatic Ried

SC Sparkasse IMST 1933 vs. SC Schwarz Weiß Bregenz

SPG Wallern/St. Marienkirchen vs. FC Blau-Weiß Linz

SV sedda Bad Schallerbach vs. WSG Tirol

SR Donaufeld vs. SK Rapid

SK BMD Vorwärts Steyr vs. SK Austria Klagenfurt

SAK Posojilnica Bank vs. SK Puntigamer Sturm Graz

SV SPORTASTIC Spittal vs. FK Austria Wien

Spielgemeinschaft SCU Ardagger/USV Viehdorf vs. FC Red Bull Salzburg

FC Kufstein vs. RZ Pellets Wolfsberger AC

FavAC 1910 vs. TSV Egger Glas Hartberg