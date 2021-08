„Pointen & Püree“ im Franzoi am 2. September

Auch dieses Jahr macht die Kabarett-Truppe von „Pointen & Püree“ Station in Ludesch. Gezeigt wird das aktuelle Sommerprogramm 2021.

Am 2. September gibt es wieder viel zu lachen in Ludesch. Das Team von „Pointen & Püree“ ist zu Gast und präsentiert die aktuellen Nummern dieses Sommers – da ist für jeden was dabei. Parallel sorgt Johann Franzoi mit seinem Team für das kulinarische Verwöhnprogramm in vier Gängen. Freuen Sie sich auf einen köstlichen Abend auf der Franzoi-Terrasse mit viel Humor und Genuss!