Pointen, Humor und Musik

Geglückte Premiere des Theatervereins Lingenau mit Theaterabend „Spiel und Musik“.

Lingenau. Einen unterhaltsamen Abend nach vier Jahren Spielpause bot die neue Produktion der Theatergruppe Lingenau. Kurze, lustige Bühnenszenen, die in den Umbaupausen durch vielseitige Liedbeiträge aufgelockert wurden, sorgten für ein heiteres Theatervergnügen.

Die zehn Darstellerinnen und Darsteller sorgten in den sechs Einaktern für einen Angriff auf die Lachmuskeln der Besucher. In einer Folge lustiger Sketche standen Bianca Rüf, Barbara Herburger, Günther Ritter, Lisa Madlener, Markus Nenning, Philipp Fasser, Ramona Natter, Gerhard Lipburger, Noah Robl und Richard Hagspiel auf der Bühne. Ihre große Vielseitigkeit nicht nur als Darsteller sondern auch als Sängerinnen und Musiker zeigten Lisa Madlener, Barbara Herburger und Philipp Fasser. Regie bei den sechs Stücken führten Gerhard Lipburger und Hans Moosbrugger.

Bei angeregten Gesprächen zwischen Premierengästen und Akteuren klang ein vergnüglicher Theaterabend aus. Weitere vier Aufführungen finden am Freitag, 17, März, 20 Uhr; Samstag, 18. März, 18 Uhr; Freitag, 24. März, 20 Uhr und Samstag, 25. März, 20 Uhr im Wäldersaal Lingenau statt. Bei den Vorstellungen ist freie Platzwahl, Saaleinlass ist eine Stunde vor Spielbeginn. Karten gibt es bei allen Raiffeisenbanken und Sparkassen und auf www.laendleticket.com sowie an der Abendkasse. ME