Poetry-Slam, Kabarett und Lesung: Mieze Medusa, Yasmin Hafedh und Markus Köhle

Donnerstag, 21. März 2024, um 20.00 Uhr, Altes Kino Rankweil

Seit über 20 Jahren prägen Markus Köhle und Mieze Medusa die österreichische Poetry-Slam-Szene. Yasmin Hafedh ist eine der großen Erfolgsgeschichten: Ob als Rapperin Yasmo oder als Spoken Word Poetin, ihre Texte haben Sogkraft und Flow. Gemeinsam mit Mieze Medusa bringt sie in Rankweil die Königinnendisziplin der Slamszene auf die Bühne. Sie treten als Team MYLF (Mothers you'd like to flow with) auf. In ihren Texten geht es um Dosenbier und Recycling, Kuschelrock, den Weltuntergang, Beyoncé, die Kunst, das Leben und ob man von der Kunst leben kann. Synchron, im Takt und relevant.