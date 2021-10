Poesie und Kunst am Wegesrand

Im Bregenzerwald führt zwischen Andelsbuch und Egg ein ganzjährig eingerichteter Lyrikweg.

ANDELSBUCH/EGG Der 200 Meter lange Wanderweg wurde gerade feierlich eröffnet. Er ist einmalig in Vorarlberg und in Österreich. Am Wegesrand liegen in Ton gebrannte Gedichte wie hingewehte Blätter auf jahrtausendalten Flussfindlingen. Hebt man den Blick hängen zwischen den Zweigen auf Filz gedruckte Gedichte. Einige Meter geht man nahe der Bregenzerach entlang, ehe den Wanderern Holzbänke mitten im Wäldchen zum Verweilen einladen. Diese „Laubparkett“-Bühne plant Initiatorin Doris Franz für Lesungen und als musischen Treffpunkt zu nützen.