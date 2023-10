Plus-Size-Model Ellie kontert: So bringt sie Trolle und Hater zum Schweigen

Mit Selbstbewusstsein zum Erfolg: Wie Ellie Sweet ihre Kurven zelebriert und Trolle in die Schranken weist.

Ellie Sweet lässt sich jedoch nicht unterkriegen. Nachdem sie wiederholt Ziel verbaler Angriffe wurde, entschied sie sich, den Kritikern mit einer klaren Botschaft zu begegnen. Auf negative Kommentare wie "Ich habe etwas Krankes geschluckt" oder "Das sieht schrecklich aus" reagierte sie mit einem Video, in dem sie selbstbewusst in Lingerie posiert. Dazu schrieb sie: "Ich verstehe nicht, was du siehst, aber ich bin glücklich mit meinem Körper, egal, was du denkst. Tragt, was euch glücklich macht!"

Diese selbstbewusste Haltung war nicht immer Teil von Ellies Leben. In der Vergangenheit kämpfte sie mit Selbstzweifeln und Unsicherheiten bezüglich ihres Aussehens. Doch heute steht sie stolz zu ihrem Körper und setzt sich aktiv für mehr Body-Positivity ein. Bei einer Demonstration in London hielt sie ein Schild hoch mit der Aufschrift "You are a work of Art" („Du bist ein Kunstwerk“), und teilte dazu: "Früher habe ich mich versteckt, früher habe ich mich gehasst. Aber jetzt, sieh mich und all die anderen tollen Frauen an, sind wir stolz auf unsere Körper."